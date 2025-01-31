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Diyarbakır'da Yangında Ağır Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evde çıkan yangında ağır yaralanan A.Ö., hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:56
Diyarbakır'da Yangında Ağır Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Yangın Faciası

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir evdeki yangın sonucunda ağır yaralanan bedensel engelli A.Ö. (58), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yangın, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi.

Yangının Sebepleri Araştırılıyor

Bismil'deki tek katlı bir evde çıkan yangında, A.Ö. ağır yaralanırken, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen A.Ö. kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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