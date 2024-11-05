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Diyarbakır'da Yangında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yangında yaşamını yitiren 15 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:27
Diyarbakır'da Yangında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Diyarbakır'da Yangın Faciası

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen bir yangında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Erman Çiftçi'nin cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Yangın Nasıl Çıktı?

Çüngüş'e bağlı kırsal Geçit Mahallesi'nde yaşayan Ubat Çiftçi, eşi ve oğlu Erman ile birlikte evlerinin bahçesinde nar şerbeti hazırlamak için ateş yakmıştı. Ancak yakılan ateşten kıvılcım sıçrayarak, müstakil eve ve ahıra yangın çıkmasına sebep oldu.

Erman Çiftçi'nin Son Anları

Yangın sırasında cep telefonunu almak için eve giren Erman, alevlerin büyümesi üzerine dışarı çıkamadı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Ekipler, evin içerisine girdiklerinde Erman Çiftçi’nin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemede, gencin dumandan kaynaklanan etkilerle hayatını kaybettiği belirlendi.

Defin Töreni

Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, Erman Çiftçi'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze, mahalle mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.

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