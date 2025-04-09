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Diyarbakır'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:12
Diyarbakır'da Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Diyarbakır'da Yolcu Minibüsü Devrildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, Hasan Y. idaresindeki 21 ACY 382 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza, Diyarbakır-Bingöl kara yolu Arpadere mevkisi'nde gerçekleşti.

Kaza Sonucu Yaralanmalar

Kazada, sürücü Hasan Y. ile birlikte toplamda 7 kişi yaralandı. Olayın ardından, kazanın bildirildiği 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla hemen kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza...

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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