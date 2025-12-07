Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen zincirleme kazada üç araç çarpıştı, olayda 3 kişi yaralandı ve altgeçitte trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza Detayları

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 ETL 376 plakalı otomobil, 34 NA 6147 plakalı hafif ticari araç ve 65 DL 038 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Trafik

Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Altgeçitteki kaza nedeniyle araç trafiği kısa süreli olarak durdu.

İnceleme

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

