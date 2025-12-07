Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar köprülü kavşakta üç aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; kaza altgeçitte trafiği durma noktasına getirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:29
Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen zincirleme kazada üç araç çarpıştı, olayda 3 kişi yaralandı ve altgeçitte trafik bir süre durma noktasına geldi.

Kaza Detayları

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 ETL 376 plakalı otomobil, 34 NA 6147 plakalı hafif ticari araç ve 65 DL 038 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Trafik

Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Altgeçitteki kaza nedeniyle araç trafiği kısa süreli olarak durdu.

İnceleme

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI....

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. ALTGEÇİTTEKİ KAZA NEDENİ İLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.

DİYARBAKIR’DA ÜÇ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI....

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi