Diyarbakır'da Zorla Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da bir gencin zorla araca bindirilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:13
Diyarbakır'da Zorla Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Kaçırma Olayı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi'nde bir gencin akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, önceki gün Aziziye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda yakıt alan F.Y. (16), bir otomobilden inen 4 kişi tarafından zorla araca bindirildi. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen S.A.Y. (16)'ye şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti.

Olay anında S.A.Y. yaralanmazken, F.Y. otomobille kaçırıldı. Ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli Tutuklandı

Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen şüphelilerden M.K. (23) gözaltına alındı. Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir. Öte yandan, her iki tarafın olay öncesi trafikte tartıştığı ve mağdurların şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenilmiştir.

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