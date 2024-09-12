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Diyarbakır'daki Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 15 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonlarda dev miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:34
Diyarbakır'daki Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 15 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu ile Mücadele

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen büyük ölçekli uyuşturucu operasyonlarında 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 2 bin 500 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyondaki hedefin, bölücü terör örgütü ve yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıları tespit etmek olduğu belirtildi.

Operasyonlar, 25 Ağustos ile 11 Eylül tarihleri arasında düzenlendi ve sahada saklanan uyuşturucu maddelerin bulunarak adli mercilere teslim edilmesi amaçlandı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Ele geçirilen kenevir ve skunk bitkileri, numune alınmasının ardından imha edildi. Ayrıca, operasyon sürecinde 36 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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