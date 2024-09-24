Diyarbakır'daki Hisami Apartmanı Davasında Cezalar Kesildi

Diyarbakır'da Hisami Apartmanı Davasında Mahkeme Kararı

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hisami Apartmanı ile ilgili mahkeme, tutuklu sanıklar olan 2 müteahhit ve 2 arsa sahibini cezalandırdı. Depremde 100 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralanmıştı.

Mahkeme Süreci ve Cezalar

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe adlı müteahhitler ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldılar. Duruşmada, müştekiler depremde yakınlarını kaybettiklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanık Korkut, suçsuz olduğunu savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ayrıca, Meşe, binanın yapımının eksiksiz olduğunu, daha sonra yapılan müdahalelerin zarar verdiğini öne sürdü.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sadece sanık Meşe'nin sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Bu karar, geçen depremin ardından dönemin önemli bir judicial adımı olarak dikkat çekti.