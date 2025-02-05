Diyarbakır'daki İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Devam Ediyor

Diyarbakır'da İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Destek Ziyareti ve Açıklamalar

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Tekdemir, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

223 gündür emek ve ekmek mücadelesi verdiklerini belirten Tekdemir, belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan işçi sayısının 838'e ulaştığını, sözleşmeli memurların sayısının ise 270 olduğunu ifade etti.

İnsani Haklar İhlalleri ve Çağrı

Tekdemir, "DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi ve emekçi kıyımı insaf sınırlarını aşmış, insan hakları ihlallerine dönüşmüş durumda" diyerek, işten çıkarma işlemlerinin mesnetsiz bir biçimde iş kanunun ağır maddelerine dayandırıldığını vurguladı.

Tekdemir, işten ayıramadıkları işçileri emekli olmaya zorlayarak haklarını gasbettiklerini belirterek, "Nöbet çadırımızdan DEM Partili yönetimlere ve yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Barış söylemlerinizin samimiyetini emekçilere yönelik tutumunuzu değiştirmekle ortaya koyun. Emek ve emekçi düşmanlığı üzerine inşa edilen ideolojik bağnazlığınızla aldığınız kararlar ve yaptığınız uygulamalar hukuk eliyle geri tepecek. Siz kaybedeceksiniz. Emekçiler kazanacak." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir (sol 3), eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulunarak, açıklama yaptı.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir (sol 3), eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulunarak, açıklama yaptı.