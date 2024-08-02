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Diyarbakır'daki Kavgada İki Tutuklama

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:08
Diyarbakır'daki Kavgada İki Tutuklama

Diyarbakır'da Silahlı Kavga Sonrası İki Tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 30 Temmuz’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada, 2 kişi yaşamını yitirirken 6 kişi de yaralandı.

Kavganın Sebepleri ve Olayın Gelişimi

Olay, Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde husumetli olan iki aile arasında başladı. Çıkan kargaşada olay yerine intikal eden emniyet güçleri, durumu kontrol altına alarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tutuklamalar ve Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan duruşmada, 2 zanlı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte.

Olayın Ciddiyeti ve Toplum Rahatlığı

Bu tür vakaların artması, toplum içinde önemli bir endişe yaratmakta. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi adına gerekli önlemlerin alınacağını belirtiyor.

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