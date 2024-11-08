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Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık olarak dinlenirken şok iddialar ortaya atıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 00:56
Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'daki Cinayet Davasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar tanık olarak ifade verdi. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Gazal Bahtiyar'dan Şok İddialar

Gazal Bahtiyar, mahkeme başkanının Narin’in kaybolduğu gün evlerine gelip gelmediği sorusuna, Yüksel Güran'ın o gün kendilerine gelmediğini, evlerindeki elektrik işini yaptıktan sonra eşinin eve geldiğini aktardı. Bahtiyar, "Sadece gördüm. Narin’in kaybolduğu gün, eşim çocukların elektrik işini yaptıktan sonra yemek yedik. Salim’i aradı, DİSKİ’yi aramasını istedi" dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın İtirafı Hakkında Yorum

Gazal Bahtiyar, eşinin olayı itiraf ettiğine dair söylediği iddialar için, "Bilmiyorum. Sadece televizyondan gördüm" dedi. Bunun yanı sıra, davanın seyri hakkında dikkat çeken bir ifadesi daha oldu: "Ali Rıza Güran, bana 'Gel, evinde otur, Nevzat bu olayı üstlensin' dedi, ama ben kabul etmedim" şeklinde bilgi verdi.

Salim ve Nevzat İlişkisi

Bahtiyar, Salim ile eşinin ilişkisi hakkında, "Salim ile Nevzat birbirine 'kardeşim' diye hitap ederdi. Kendi aralarında bir sorun yoktu" ifadelerini kullandı.

Duruşmanın Devamı

Duruşma, 09.00'da devam edecek. Bu davada yaşanan gelişmeler ve Gazal Bahtiyar’ın ifadesi, cinayet soruşturmasının seyrini önemli ölçüde etkileyebilir.

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