Diyarbakır'daki Narin Güran Davası ile İlgili Açıklama

Diyarbakır'daki Narin Güran Davası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, toplamda 267 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Olayla İlgili Gözaltılar

Bakan Tunç, "26 kişi şüpheli, 241 kişi tanık olarak ifade vermiştir. Narin’in amcası Salim Güran 2 Eylül'de, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül'de tutuklandı. Şu anda 22 şüpheli gözaltında, yarın Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekler" dedi.

Mezarı Ziyareti ve Duyguların Paylaşımı

Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte Narin Güran'ın kabrini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Tunç, "Bu olay 85 milyon Türk milletini derin bir acıya boğmuştur" diye konuştu.

Soruşturmanın Detayları

Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü, her türlü delil ve tanık ifadesinin dikkatlice toplandığını belirtti. Narin’in kaybolması üzerine hemen arama çalışmalarına başlandığını söyleyen Tunç, toplamda 75 kilometrekare alanın tarandığını ifade etti.

Çocuk Güvenliği Üzerine Vurgu

Bakan Tunç, toplum olarak çocukları her türlü şiddetten korumanın öncelik olduğunu vurgulayarak, "Bir çocuğa zarar vermek, tüm insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir" dedi.

Hassas Süreç ve Gizlilik Önemi

Tunç, soruşturmanın gizliliği ve sağlıklı ilerlemesi için ceza muhakemesi kanununa uygun şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu süreçte kamuoyuna duyurulacak bilgilerin yalnızca yetkili mercilerden alınmasını istiyoruz" diye ekledi.

Gelecek Beklentileri

Yılmaz Tunç, Narin Güran’ın ölümünde sorumluların yargı önüne çıkarılacağının garantisini vererek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ziyarette, çok sayıda yetkilinin de bulunduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2) ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, beraberinde Bakanlar Göktaş ve Yerlikaya ile Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2) ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, beraberinde Bakanlar Göktaş ve Yerlikaya ile Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2) ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, beraberinde Bakanlar Göktaş ve Yerlikaya ile Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2) ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Bakan Tunç, beraberinde Bakanlar Göktaş ve Yerlikaya ile Valilik Toplantı Salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.