Diyarbakır'daki Özel Kreşte Şiddet İddiası: Bakanlık Müdahalesi

Bakanlıktan yapılan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'daki özel bir kreşte çocuklara yönelik şiddet görüntülerine ilişkin açıklama yaparak sürece müdahil olduğunu bildirdi.

Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği vurgulandı.