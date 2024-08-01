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Diyarbakır'daki Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır 2. Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:12
Diyarbakır'daki Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır Yangınında Erken Müdahale Başarı Getirdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde dört iş yerini etkileyen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının, otomotiv yedek parça ve madeni yağ satışı yapan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtildi.

Olay Anında Koordinasyon Sağlandı

Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı gönderildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyerek bilgi aldı. Vali Zorluoğlu, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ile görüşerek, yangının sebep olduğu zarar ve müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vali Zorluoğlu’ndan Bilgilendirme

Yangın sonrası yapılan açıklamalarda Vali Zorluoğlu, "AFAD ve emniyet ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde müdahale ederek can kaybı ve yaralının olmamasını sağladı. Yangının nedeni, itfaiye ve emniyet tarafından yapılacak inceleme ile belirlenecek," ifadelerine yer verdi.

Yangınla Mücadelede Güçlü Destek

Söndürme işlemlerinde, 6 KBRN müdahale ekibi ve 9 arama kurtarma personeli ile toplam 15 AFAD personeli yer alırken, 2 arama kurtarma aracı, 7 TOMA ve birçok tanker destek verdi. Ayrıca, diğer belediyelerden 15 su tankeri, 8 itfaiye aracı ve 3 merdivenli aracın bölgede görevlendirildiği belirtildi.

Vali Zorluoğlu, yangın alanındaki çevredeki esnafa ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

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