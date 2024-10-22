Diyarbakır'daki Silahlı Kavga Davası Konya'da Devam Ediyor

Diyarbakır'daki Silahlı Kavgada Davada Gelişmeler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen, 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin açılan dava, Konya'da devam ediyor. Olay, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 15 Haziran 2023'te yaşanmış, 2 kişi de yaralanmıştı.

Yargılama Süreci

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 23 tutuklu, 31 sanık katıldı. Davanın güvenlik tedbirleri nedeniyle Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılması dikkat çekti. Duruşmada, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı ifade edildi.

Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanık Behçet Taş'ın avukatı, müvekkilinin Taş ailesinin büyüğü olarak arazi anlaşmazlığında uzlaşmayı sağladığını belirtti. Olay tarihinin buğday ekim zamanı olduğunu ve ekim tartışmaları nedeniyle gerginliklerin yeniden yaşandığını ifade etti.

Avukat, "Olay günü, müvekkilim Behçet Taş, jandarma komutanını 7 kez aramıştır. Bu da gösteriyor ki, müvekkilimin bir plan yapmış olması imkansız," dedi.

Ferhan K. ve Mehmet Tahir K.'nın Savunması

Sanıkların avukatları, Ferhan K. ve Mehmet Tahir K.'nın olayla hiçbir bağlantısı olmadığını savunarak, kavganın yalnızca iki aile arasında gerçekleştiğini öne sürdüler. Ferhan K.'nin otomobilinde bulunan atış artıklarıyla ilgili de, jandarma tarafından yapılan arama sonucunda bu durumun gerçekleşmiş olabileceğini belirttiler. Avukat, "Atış artıkları, jandarma aramalarında yanlışlıkla bulaşmış olabilir," dedi.

Davanın Geleceği

Duruşma, tanık ve sanık beyanları ile yarın devam edecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 151 sayfalık iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.