DOLAR
34,23 0,05%
EURO
37,02 0,04%
ALTIN
3.013,24 -0,64%
BITCOIN
2.295.444,56 0,95%

Diyarbakır'daki Silahlı Kavga Davası Konya'da Devam Ediyor

Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavga davası, Konya'da tanık ve sanık beyanlarıyla sürüyor. Duruşma yarın devam edecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:49
Diyarbakır'daki Silahlı Kavga Davası Konya'da Devam Ediyor

Diyarbakır'daki Silahlı Kavgada Davada Gelişmeler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen, 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin açılan dava, Konya'da devam ediyor. Olay, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 15 Haziran 2023'te yaşanmış, 2 kişi de yaralanmıştı.

Yargılama Süreci

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 23 tutuklu, 31 sanık katıldı. Davanın güvenlik tedbirleri nedeniyle Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılması dikkat çekti. Duruşmada, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı ifade edildi.

Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanık Behçet Taş'ın avukatı, müvekkilinin Taş ailesinin büyüğü olarak arazi anlaşmazlığında uzlaşmayı sağladığını belirtti. Olay tarihinin buğday ekim zamanı olduğunu ve ekim tartışmaları nedeniyle gerginliklerin yeniden yaşandığını ifade etti.

Avukat, "Olay günü, müvekkilim Behçet Taş, jandarma komutanını 7 kez aramıştır. Bu da gösteriyor ki, müvekkilimin bir plan yapmış olması imkansız," dedi.

Ferhan K. ve Mehmet Tahir K.'nın Savunması

Sanıkların avukatları, Ferhan K. ve Mehmet Tahir K.'nın olayla hiçbir bağlantısı olmadığını savunarak, kavganın yalnızca iki aile arasında gerçekleştiğini öne sürdüler. Ferhan K.'nin otomobilinde bulunan atış artıklarıyla ilgili de, jandarma tarafından yapılan arama sonucunda bu durumun gerçekleşmiş olabileceğini belirttiler. Avukat, "Atış artıkları, jandarma aramalarında yanlışlıkla bulaşmış olabilir," dedi.

Davanın Geleceği

Duruşma, tanık ve sanık beyanları ile yarın devam edecek. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 151 sayfalık iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Antalya'da Huzur Operasyonu: 22 Gözaltı
3
Avrupa Şampiyonu Boksör Yalgettekin, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı
4
Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları Davası
5
Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 41 Bin Lira Ceza
6
Bakan Güler, Libya İçişleri Bakanı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
7
Hatay'da Hafızlık İcazet Töreni: Diyanet Başkanı Erbaş'ın Vurguları

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak