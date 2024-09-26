Diyarbakır'daki Yoldaş Apartmanı Davası: Müteahhide 16 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Diyarbakır'da Yoldaş Apartmanı Davası

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Yoldaş Apartmanı ile ilgili önemli bir mahkeme kararı verildi. Bu olayda, 60 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Tutuksuz Sanığın Cezası

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz sanık olan müteahhit Sadullah Yoldaş katılmadı. Duruşma salonunda, depremde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Müştekilerin Talepleri ve Savcının Görüşü

Duruşmada, mağdurlar, deprem sırasında yakınlarını yitirmenin acısını dile getirerek, sanığın cezasını çekmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın cezalandırılması yönünde mütalaada bulundu. Öte yandan, sanığın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talep etti.

Mahkeme Kararı

Yapılan savunmaların ardından mahkeme, Sadullah Yoldaş'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığın tutuklanmasına karar verildi.