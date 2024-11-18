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Diyarbakır'dan Masa Tenisi Şampiyonu: Şükran Cangir

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şükran Cangir, masa tenisinde 120 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:21
Diyarbakır'dan Masa Tenisi Şampiyonu: Şükran Cangir

Diyarbakır'dan Masa Tenisi Şampiyonu: Şükran Cangir

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Şükran Cangir, masa tenisindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki Cangir, 8 yıl süresince katıldığı çeşitli yarışmalarda toplamda 120 madalya ve 12 kupa kazandı.

Erken Yaşta Başladı

Batman'dan gelen Şükran Cangir, 10 yaşında masa tenisine ilgi duymaya başladı. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bu spora adım atan Cangir, okul derslerini aksatmadan antrenmanlarına devam etti ve yüksek disiplinle kendini geliştirmeyi başardı.

Başarılarına Devam Ediyor

Haftanın yedi günü antrenmanlara katılan milli sporcu, Batman Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 443 puan alarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Eğitim hayatına devam ederken masa tenisine ara vermeyen Cangir, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki şampiyonalarla başarılarına devam ediyor.

Aile Desteği

Cangir, ailesinin eğitimine ve sporuna verdiği desteği her fırsatta vurgulayarak, “Ailemin bana verdiği emek çok büyük” dedi. 13 kardeş olduğuna rağmen, ailesinin kendisine sağladığı destekle Batman'ın kenar mahallesinden uluslararası başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Tıp Fakültesi eğitimine devam ederken antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Cangir, mezun olduktan sonra iyi bir hekim olmayı ve masa tenisinde de daha ileri seviyelere ulaşmayı arzuladığını ifade etti. “Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çekmek istiyorum” diyerek hedeflerini açıkladı.

Örnek Öğrenci

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Araç, Şükran Cangir’in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cangir, derslerinde olduğu kadar masa tenisinde de çok başarılı. Arkadaşlarına örnek oluyor. İleride iyi bir hekim olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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