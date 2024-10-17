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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne 50 Yeni Araç Tahsis Edildi

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 50 yeni araçla güvenlik hizmetleri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:12
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne 50 Yeni Araç Tahsis Edildi

Diyarbakır Emniyetine Yeni Araçlar Katıldı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 50 yeni araç, düzenlenen bir törenle hizmete alındı. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, bu araçların yürütülecek güvenlik hizmetlerinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Güvenlik ve Huzur İçin Yapılan Yatırımlar

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da güven ve huzurun sağlanmasında emniyet teşkilatının önemli katkıları olduğunu vurguladı. Zorluoğlu, geçmişte yaşanan sıkıntılı dönemlerin geride kalmakta olduğunu ifade ederek, kentte artık kalkınma ve gelişmeye yönelik projelerin ön planda olduğunu dile getirdi.

Toplumun Duyarlılığı Önemli

''Bu şehirde huzuru tekrar sağlamak isteyenler var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ancak, emniyet teşkilatımızın önlemleri ve vatandaşların bu tür girişimlere karşı duyarlılığı sayesinde Diyarbakır huzurlu bir hafta sonu geçirdi.'' diyen Zorluoğlu, kentin huzurunu bozmak isteyenlerle mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Yeni Araçlarla Güçlü Güvenlik

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen 50 araç dışında toplamda 41 aracın yenilendiğini duyuran Vali, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için gereken çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni araçların trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılacağını ve bu sayede güvenlik hizmetlerinin daha etkili hale geleceğini açıkladı.

Verimlilik Artışı Bekleniyor

Kaya, güçlendirilen araç filosu ile birlikte, Diyarbakır'da suçla mücadelenin daha etkin olmasını hedeflediklerini belirtirken, 2024 yılında asayiş suçlarıyla ilgili önemli düşüşlerin kaydedildiğini açıkladı. Vali Zorluoğlu da törende temsili olarak 5 polise araç anahtarlarını teslim etti.

Diyarbakır'ın güvenliği için yürütülen çalışmalar ve yeni araçlar, şehrin huzur ortamını güçlendirmek adına önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün...

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 50 araç, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törenle hizmete alındı.

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