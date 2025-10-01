Diyarbakır Hani'de Kiril Yazılı Mezar Kapağı İncelenecek

ESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulunan mezar kapağı, uzman ekip tarafından incelenecek.

Buluntu ve ilk müdahale

Bir inşaat çalışması sırasında iş makinesinin kepçesine takılan, kısmen tahrip olmuş mezar kapağı üzerine Kiril alfabesiyle yazıt bulunan mermer bir parça olarak tespit edildi. Olay sonrası inşaat sahasındaki çalışmalar durdurularak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne haber verildi.

Müdürlük ekiplerince yerinden alınan mezar kapağı, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'ne getirildi ve müze bahçesindeki 1800 yıllık Saint George Kilisesi önüne bırakıldı.

Müze yetkililerinin açıklamaları

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır Müzesi'nin 1934'ten beri faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin en eski müzelerinden biri olduğunu hatırlattı. Gizligöl, müze koleksiyonlarında 36 bin 352 eser bulunduğunu ve kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gizligöl, kentin tarihine dair değerlendirmesinde "Diyarbakır 13 bin yıllık tarihiyle Kuzey Mezopotamya'nın en eski ve köklü şehirlerinden biri. 33 değil 77 medeniyetin uğradığı ve her bir medeniyetin farklı izler bıraktığı bir kent. Toprağından tarih fışkıran bir kentten bahsediyoruz. Açık hava müzesi şeklinde bir kent Diyarbakır." ifadelerini kullandı.

İnceleme ve konservasyon süreci

Gizligöl, Hani'de yapılan çalışmada, yıkım ve kazı esnasında mezar kapağının bulunduğunu belirterek, kapağın 1 metre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde olduğunu aktardı. Mezar kapağının Hani mermerinden yapıldığını ve üzerinde Kiril alfabesiyle yazılar bulunduğunu söyledi.

Gizligöl, yazının bazı harflerinin okunamadığını ve bu yüzden henüz bir çözümleme yapılamadığını belirterek, "Restoratör arkadaşlarımız yazıyı okunur hale getirmek için temizlik çalışması yapacak, ardından alfabeyi okuyacağız ve mezarın üzerindeki ibareleri tespit edeceğiz." dedi.

Ayrıca, mezar kapağının 10 Ağustos'ta açılışını yaptığımız Saint George Kilisesi önünde sergilemek üzere hazırlık yapıldığı ifade edildi.

