Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu

Topçular İlkokul ve Ortaokulu’nda yemeğin ardından sağlık sorunu

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Topçular İlkokul ve Ortaokulunda çok sayıda öğrenci, okuldaki yemekten bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine velileri tarafından müdahale edildi.

Rahatsızlanan öğrenciler, aileleri tarafından Hani Devlet Hastanesine götürüldü. Okulda verilen yemekte köfte, tatlı ve makarna bulunduğu belirtildi.

Mehmet Zeki Alveroğlu adlı veli, olayı şu sözlerle aktardı: "Öğrencilerimiz Hani Topçular Okuluna gidiyorlar. Orada yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı. Yemekte köfte, tatlı ve makarna vardı. Hani Devlet Hastanesine getirdik".

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bulantı şikayeti 4 öğrencide tespit edilirken, diğer öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

