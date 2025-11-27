Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu

Diyarbakır Hani’de Topçular İlkokul ve Ortaokulu’nda yedikleri yemekten rahatsızlanan öğrenciler, velileri tarafından Hani Devlet Hastanesine götürüldü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 20:16
Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu

Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu

Topçular İlkokul ve Ortaokulu’nda yemeğin ardından sağlık sorunu

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Topçular İlkokul ve Ortaokulunda çok sayıda öğrenci, okuldaki yemekten bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine velileri tarafından müdahale edildi.

Rahatsızlanan öğrenciler, aileleri tarafından Hani Devlet Hastanesine götürüldü. Okulda verilen yemekte köfte, tatlı ve makarna bulunduğu belirtildi.

Mehmet Zeki Alveroğlu adlı veli, olayı şu sözlerle aktardı: "Öğrencilerimiz Hani Topçular Okuluna gidiyorlar. Orada yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı. Yemekte köfte, tatlı ve makarna vardı. Hani Devlet Hastanesine getirdik".

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bulantı şikayeti 4 öğrencide tespit edilirken, diğer öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

DİYARBAKIR’IN HANİ İLÇESİNDE GÜN İÇİNDE MAKARNA, KÖFTE VE TATLI YİYEN ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ, KUSMA...

DİYARBAKIR’IN HANİ İLÇESİNDE GÜN İÇİNDE MAKARNA, KÖFTE VE TATLI YİYEN ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ, KUSMA ŞİKAYETİYLE VELİLERİ TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ.

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Papa 14. Leo İstanbul'a Geldi — Atatürk Havalimanı'nda Vali Davut Gül Karşıladı
2
Şanlıurfa’da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi
3
Hong Kong Yangını: Prestige Construction'dan 3 Kişi 'Cinayet' Suçlamasıyla Gözaltında
4
Diyarbakır Hani’de okul yemeği sonrası öğrenciler hastanelik oldu
5
Aydın'da CHP'li Belediyeler cenaze ve defin hizmetlerini sonlandırdı
6
Samsun Şehir Hastanesi'nden MHRS randevu uyarısı
7
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?