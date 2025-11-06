Diyarbakır-Hani Karayolu'nda Kaza: Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
Kaza Ayrıntıları
Diyarbakır'da traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Hani karayolunda meydana geldi.
Plakaları öğrenilemeyen traktör ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken, traktör de hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
