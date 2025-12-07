Diyarbakır İçkale Müzesi'nde Çocuk Atölyesi: Minikler Kilden Eserlerini Sergiliyor

Diyarbakır İçkale Müzesi'nde Çocuklar Kilden Eser Yapıp Sergiliyor

Sur ilçesindeki İçkale Müzesi bünyesinde kurulan çocuk atölyesi minik ziyaretçilere kilden eser üretme ve bu eserleri müzede sergileme imkânı sunuyor. Çocuklar önce müzeyi geziyor, ardından atölyede uygulamalı çalışmalarla tarihi eserleri hem tanıyor hem de kendi eserlerini ortaya koyuyor.

Atölye Programı

Atölyede çocuklara önce müze gezisi yaptırılıyor; gezinin ardından tarihi eserlerin ne olduğu, müzelerde neler bulunduğu ve eserlerin önemi anlatılıyor. Bu anlatımın ardından çocuklar atölyeye alınıyor ve eğitmenler eşliğinde kil çalışması gerçekleştiriliyor. Bu uygulama sayesinde çocuklar eserleri hem görerek hem dokunarak öğreniyor.

Sorumluların Açıklamaları

Halime Özbek (özel kreş sorumlusu ve müdürü) etkinliğe ilişkin şunları söyledi: "Bu anlamda bizleri burada ağırladıkları için Müze Müdürü Sayın Müjdat Gizligöl’e teşekkür ediyoruz. Bugün 20 çocuğumuzla müzeyi gezmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız burada daha önce hiç deneyimlemedikleri bir şeyi deneyimliyorlar. Bugün yaptıkları çalışmalar gelişimleri açısından çok kıymetli. Yaptıkları eserlerin müzede sergilenmesi de onlar için son derece değerli. İleride bu görüntüleri gördüklerinde çok mutlu olacaklarına, gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu süreç onlar için hem heyecan verici hem de unutulmaz bir deneyim oldu"

Helin Çetin (çocuk atölyesi sorumlusu) amaçlarını şöyle özetledi: "Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nde bir çocuk atölyesi kurduk. Çocuklar müzeye ilk geldiklerinde öncelikle bir müze gezisi yapılıyor. Müze gezisinden sonra çocuklara tarihi eserin ne olduğu, müzelerde neler bulunduğu ve tarihi eserlerin öneminin ne olduğunu anlatıyoruz. Bu anlatımın ardından çocukları atölyeye getiriyoruz. Burada çocukların sadece görerek değil, dokunarak da tarihi eserleri anlamalarını sağlıyoruz. Çocuklar buraya geliyor, onlarla birebir ilgileniyoruz ve birlikte kil çalışması yapıyoruz. Kil çalışması sayesinde çocukların tarihi eserlerin anlamını daha iyi kavramalarını sağlıyoruz"

Nuran Candan (çocuk atölyesi sorumlusu) ise etkinliklerin hedefini şu sözlerle aktardı: "Bu etkinliklerle amacımız, çocukların eserlerin ne olduğunu bilmelerini sağlamak, müze bilincini uyandırmak ve eserlerin nasıl korunması gerektiğini öğretmek. Ayrıca bu durumda neler yapılabileceği konusunda da bilgilendirme yapıyoruz. Kil ile yapılan çalışmalarda ise çocukların kendi eserlerini oluşturarak, bu eserlerin nasıl korunacağını ve nasıl teşhir edileceğini öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kil çalışmalarıyla çocuklarda kültürel miras bilincini uyandırmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimiz belirli aralıklarla devam edecektir"

Katılım ve Teşvik

Atölyeye katılan çocukların çalışmalarının müzede sergilenmesi, hem özgüven kazandırıyor hem de kültürel miras bilincini pekiştiriyor. Etkinliğe katılan tüm çocuklara rozet ve takdir belgesi veriliyor.

DİYARBAKIR İÇKALE MÜZESİNDE BULUNAN ÇOCUK ATÖLYESİNDE ÇOCUKLAR KİL İLE KENDİ ESERLERİNİ OLUŞTURUP SERGİLEME FIRSATI BULUYOR.