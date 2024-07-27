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Diyarbakır'ın Turizmini Canlandıracak Turistik Ekspres Projesi

Diyarbakır Ekspresi'nin seferleri, kentin turizmine ivme kazandıracak. Yeni destinasyonlar ve artan yabancı turist hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:37
Diyarbakır'ın Turizmini Canlandıracak Turistik Ekspres Projesi

Diyarbakır Turizmi İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, "Diyarbakır Ekspresi'nin seferlerinin başlamasıyla, kentin turizm potansiyelinin artacağını düşünüyoruz," dedi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin Önemi

19 Nisan'da Ankara'dan yola çıkan Turistik Diyarbakır Ekspresi, seyahatseverlere kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlıyor. Ekspres, geçtiği güzergah boyunca yolcularına eşsiz manzaralar sunarak yeni deneyimler kazandırıyor.

Time Dergisinde Yer Alma Heyecanı

Diyarbakır'ın, Time dergisinin "2024 Yılı Dünyanın En Harika Yerleri" listesine girmesi kentte büyük bir coşku yarattı. Genç, bu durumun bölge turizminde önemli bir ivme kazandıracağına inandıklarını belirtti.

Yerli ve Yabancı Turist Hedefleri

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'ı 1 milyon 253 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Genç, bu yıl hedefin bu rakamı aşmak olduğunu ifade etti. "Time dergisinin listeye almasıyla yurt dışından gelen turist sayısında artış göreceğiz," dedi.

Turizmin Geleceği için Umut Veren Gelişmeler

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay ise, Time dergisinde Diyarbakır Ekspresi'ne yer verilmesinin önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Baturay, "Duyurularımızı artırmazsak bu fırsatı değerlendiremeyiz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyük bir yabancı turist potansiyeli yakalayabiliriz," dedi.

Bölgenin turizm faaliyetlerinin arttırılması için uluslararası tanıtımların önemine dikkat çeken Baturay, doğru hamlelerle %300-500 oranında artış beklediklerini vurguladı.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı....

"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı. Ankara'dan ilk turuna 19 Nisan'da çıkan ve Diyarbakır'a uzanan güzergah boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", bundan sonra planlanan seferlerinde de yolcularına tarihi, kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunacak.

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