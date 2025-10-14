Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması: İpekte Ticarileşme ve Marka Hedefi

GAP İdaresi, Diyarbakır Valiliği ve paydaşların katıldığı buluşmada sektör temsilcileri ipek böcekçiliğinin ticarileşmesi ve markalaşma stratejileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:45
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır Valiliği, Kulp Kaymakamlığı ve ilgili paydaşların işbirliğiyle "Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması" programı düzenlendi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve paydaş kurumların katılımıyla bir otelde düzenlenen programda, sektör temsilcileri, tasarımcılar, üreticiler ve uzmanlar bir araya gelerek Diyarbakır ipeğinin geleceğine yön verecek stratejileri değerlendirdi.

Vali Murat Zorluoğlu'nun Mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Diyarbakır İpeği Strateji Buluşması"nın ortak bir akıl toplantısı olduğunu söyledi. Önümüzdeki yılların Diyarbakır için çok daha iyi olacağını ve bu potansiyelin kentte bulunduğunu belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Tarımda, sanayide ve turizmde çok güçlü potansiyeli olan bu şehrin çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olacağına inanıyoruz. Bugün ipek böcekçiliğinin özellikle Kulp civarındaki bu tarihi üretimin şeklinin bir değerlendirmesini yapacağız. Bugün ortak akılla bu konu değerlendirilecek ve bütün boyutlarıyla konuşulacak. Çok kıymetli bir ekonomik değer olan ipek böcekçiliğinin ticarileşerek, markalaşarak çok farklı bir noktaya taşınmasında bu toplantı öncülük yapacak. Sonuçları itibarıyla şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Hasan Maral'ın Değerlendirmesi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da Türkiye'nin yerel dokumalarda inanılmaz bir zenginliğe sahip olduğunu ifade etti. Coğrafi işareti alınmış veya alınmamış birçok zenginliğinin olduğunu dile getiren Maral, şöyle konuştu:

"Burada profesyonellerimiz değişik alanlarda birçok ürüne dokunuşlar yapıp bunu hem ulusal hem uluslararası arenaya taşımayı başardı. Bölgede yaptığımız analizlerde aslında birçok zenginliğe sahip olduğumuzu ama bunları belli bir aşamaya kadar ekosistemi oluşturup bir sonraki noktaya çoğunlukla taşıyamadığımızı fark ettik. Zenginlik çok fazla olunca bu sefer de dokunuşlarınız sınırlı kalabiliyor değişik nedenlerle. GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak tam da ölçeklenebilir, tekrarlanabilir model geliştirmek istiyoruz. Bu dokunuşları ilk aşamadan son aşamaya kadar takip etmek istiyoruz. Diyarbakır'da önemli bir yere sahip olan ipeğinin aslında bir kapasite artışı mümkün ama belli bir aşamada ticarileşemediğimiz için belki bu tarz stratejiden sonra diğer ilçelerimizde de koza üretimine geçilecek."

Diyarbakır'da ipekte bir başarı hikayesini nasıl oluşturabileceklerinin gayretini taşıdıklarını dile getiren Maral, bir kombinasyon oluşturarak bu zenginliği ticari zenginliğe dönüştürmek istediklerini kaydetti.

Toplantı Sonrası

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Kulp Kaymakamı Burak Akeller, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ve sektör temsilcileri katıldı.

