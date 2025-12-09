DOLAR
Diyarbakır Kent Konseyi 10 Ocak 2026'da Hevsel ve On Gözlü Köprü’yü Gündeme Alıyor

Diyarbakır Kent Konseyi 32. Olağan Genel Kurulu, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü çevresindeki izinsiz yapılaşma ve kamusal alan işgallerini 10 Ocak 2026'da görüşecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:51
Diyarbakır Kent Konseyi 10 Ocak 2026'da Hevsel ve On Gözlü Köprü’yü Gündeme Alıyor

Diyarbakır Kent Konseyi 32. Olağan Genel Kurulu halkın ortak alanlarını masaya yatırıyor

Diyarbakır Kent Konseyi 32. Olağan Genel Kurulu, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü çevresindeki plansız yapılaşmalar ile kentteki ortak kullanım alanlarında yaşanan işgalleri gündemine alıyor.

Toplantı zamanı ve kapsamı

Genel kurul, kentte son dönemde artan izinsiz yapılaşmalar ve kamusal alan işgallerinin ele alınacağı oturumu 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirecek. Özellikle Hevsel Bahçeleri ve tarihi On Gözlü Köprü çevresinde yoğunlaşan plansız yapılaşmaların kent dokusuna verdiği zarar, toplantının öncelikli maddeleri arasında yer alacak.

3 Aralıkta gerçekleştirilen Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, genel kurulda yalnızca bu iki bölge değil, aynı zamanda kentin tüm ortak kullanım alanlarında yaşanan durum da kapsamlı biçimde ele alınacak.

Çağrı ve beklentiler

Diyarbakır Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, 32. Olağan Genel Kurulun kent yaşamını doğrudan etkileyen bu sorunların çözümü için önemli bir zemin oluşturacağı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

’’Kentimizin tarihi, kültürel ve doğal mirasını tehdit eden kontrolsüz yapılaşmalar ile kamusal alanlardaki işgallerin önlenmesi için halkımızı tüm paydaşlarımızı sürece katılmaya davet ediyoruz. 10 Ocak 2026 tarihinde yapılacak genel kurul, Diyarbakır’ın ortak geleceğine sahip çıkma adına kritik bir buluşma olacaktır."

Genel kurulda alınacak kararların, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ve kamuoyuna sunulması bekleniyor.

