Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi

Diyarbakır'da viyadük inşaatı faciasında yeni gelişme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

Soruşturmanın kapsamı ve yürütücüleri

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçlamasıyla başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Gözaltılar ve isimler

Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 4’e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma ekiplerince dün de inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı.

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİNDE İNŞASI SÜREN VİYADÜKTE İSKELENİN ÇÖKMESİ SONUCU 4 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ, 1 İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANININ GÖZALTINA ALINMASIYLA SAYI 4'E YÜKSELDİ.