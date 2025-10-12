Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 2. Günü: Tarihi Mekanlarda Sergi Coşkusu

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali 2. gününde etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında kentte tarihi mekanlar sergilere ev sahipliği yapıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı olan Diyarbakır, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle festivalin ikinci gününde de sanatseverleri ağırlıyor.

Açılan sergiler

Festival kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde "At Nalından Umuda" sergisi ziyaretçilere sunuldu.

1800 yıllık Saint George Kilisesi'nde "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" adlı sergi izlenime açıldı.

Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi'nde "Selam Ayetleri" sergisi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi'nde ise "Diyarbakır'dan Yükselen Işıltılar Mücevher Sedekarlığı" sergisi ziyaretçileri bekliyor.

Ziyaretçi izlenimleri

Kent sakinleri ve il dışından gelen sanat severler, tarihi mekanlarda sergileri gezmenin mutluluğunu yaşadı. Festival için İstanbul'dan gelen Berna Benar, kentte kültür ve sanatın buluşmasını görmekten büyük heyecan duyduğunu söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu tür çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Benar, Diyarbakır'ın yerel dokusunun korunması ve farklı sanatsal faaliyetlerin bir araya getirilmesinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Benar, 'Özellikle Picasso'nun eserlerinin Diyarbakır'da sergilenmesi büyük mutluluk verdi. Sergileri gezmeye tarihi İçkale Müze Kompleksi'nden başladım, burası benim için özel bir yer. Böyle tarihi bir mekanda nallardan üretilen el emeği eserlerin geri dönüşümle yeniden hayat bulması ve bunun çocukların yararına yapılması, birçok disiplini bir araya getiren çok anlamlı bir çalışma. Keyifli vakit geçiriyorum.' dedi."

Eskişehir'den gelen Filiz Bacak da festivalle birlikte kentin havasının değiştiğini dile getirdi. Bacak, "At Nalından Umuda" sergisini gezdiğini ve el emeği ürünleri görmenin kendisini etkilediğini belirterek, "Eserlerden elde edilen gelirin Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlanacağını öğrendim, bu da projeye ayrı bir anlam katıyor. Sergilenen eserler gerçekten inanılmaz güzellikteydi. Diyarbakır'a adeta aşık oldum." dedi.

Vatandaşlardan Sozda Polat ise Pablo Picasso'nun eserlerini Diyarbakır'da görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, festival kapsamındaki diğer sergi ve etkinlikleri de takip edeceğini söyledi.

Edirne’den gelen Şükriye Vatan, ailesiyle birlikte tarihi Ulu Cami'deki Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesi'nde açılan "Selam Ayetleri" sergisini gezdiklerini anlattı: "İyi ki geldik. Mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Festival oldukça kalabalıktı, her yerde insanlar var. Biz de böyle bir kalabalığı beklemiyorduk. Bence herkes görmeli, gezmeli, yaşamalı."

Festival, Diyarbakır'ın zengin tarihî dokusunda kültür ve sanat buluşmasını sürdürürken, etkinlikler kentteki canlılığı ve ziyaretçi ilgisini artırıyor.

