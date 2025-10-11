Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı: 9 Günde 344 Etkinlik

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Açılışta Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın mesajı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törende Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağında, tarih, kültür ve medeniyetin kadim şehri Diyarbakır'da bulunmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yazgı, bakanlık olarak toplumun her kesiminin sanata erişimini desteklemeye, kültür ve sanat altyapısını güçlendirmeye ve mirası gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, bu vizyonun en somut yansımasının Türkiye Kültür Yolu Festivalleri olduğunu söyledi.

Yazgı, "5 yıl önce tek bir şehirde başlayan bu yolculuğun bugün 7 bölgeye yayılan, 20 şehri kapsayan ve milyonlarca insanı bir araya getiren dünyanın en büyük kültür festivali haline geldiğini" ifade etti ve festival programını şöyle anlattı: "Diyarbakır'da 4'üncü kez düzenlenen festival kapsamında 9 gün boyunca 51 noktada 344 etkinlik, konserler, sergiler, tiyatrolar, gastronomi buluşmaları, film gösterimleri ve çocuk atölyeleriyle şehir adeta bir kültür ve sanatın merkezi olacak."

Yazgı ayrıca festivalin toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirirken iç turizmi canlandırdığını, tarihi ve kültürel değerleri öne çıkararak Diyarbakır'ın markalaşmasına katkı sunduğunu belirtti.

Filistin’e saygı duruşu niteliğindeki etkinlikler

Yazgı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festival programında Filistin mücadelesine saygı duruşu niteliğinde etkinliklerin yer aldığını söyleyerek, "Ben Yıkılmayacağım" sergisi ve "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu ile sanatın vicdanını ve insanlığın ortak değerlerini Diyarbakırlılarla buluşturacaklarını ifade etti.

Konuşmasında dünyadaki savaşlar, krizler, göçler ve iklim felaketlerine değinen Yazgı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla çocuklarımızın gurur duyacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz." sözleriyle kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Vali Murat Zorluoğlu: Diyarbakır yeni bir sayfa açıyor

Vali Murat Zorluoğlu da festivalin Diyarbakır'ın somut ve somut olmayan kültürel değerlerini öne çıkaracak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Zorluoğlu, kültürel ve sanatsal etkinliklerin çocuklar ve gençler için iyileştirici, birleştirici ve umut verici özellikler taşıdığını söyledi.

Zorluoğlu, Diyarbakır'ın uzun yıllar terör kaynaklı sorunlar nedeniyle turizm potansiyelini tam olarak ortaya koyamadığını, ancak bugün devlet ve halk desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şehrin artık "olaylarla, sansasyonel hadiselerle anılmadığını" vurguladı. Bunun yerine yatırım, kültür-sanat ve spor başarılarıyla anılan bir şehir haline geldiğini ifade etti.

Vali, 9 gün sürecek festivalin Diyarbakır'ı daha cazip ve keyifli bir şehir haline getirme hedefiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, etkinliklerin yalnızca konserlerden ibaret olmadığını, geniş bir sanat ve kültür yelpazesini kapsadığını kaydetti.

Diğer katılımcılar ve sergi açılışları

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, festivalin Diyarbakır ve gastronomisini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma fırsatı sunduğunu, kentteki en büyük zenginliğin insanın yürek zenginliği olduğunu söyledi.

Etkinlikler kapsamında İçkale yerleşkesinde bulunan Saint George Kilisesi'nde "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi, Arkeoloji Müzesi'nde ise Çınar Kaymakamlığı ve Türkiye Jokey Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "At Nalından Umuda" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Festivale katılanlar sergileri gezdi.

Açılışa, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ile kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılan programıyla kültür, sanat ve turizmi buluşturmayı amaçlıyor.

