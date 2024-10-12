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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Bedri Ayseli Kültür Evi Açıldı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Bedri Ayseli'nin isminin yaşatılacağı kültür evinin açılışı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:52
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Bedri Ayseli Kültür Evi Açıldı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Coşkulu Başladı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında, sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan ünlü sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapılan etkinliklerle kutlandı.

Açılış Töreni

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızın sanatçısı olan Bedri Ayseli'ye, Türk kültürüne ve sanatına kattığı tüm emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Sanatçıyı Anmak İçin Yapıldı

Bedri Ayseli Kültür Evi, Ayseli'nin doğup büyüdüğü bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından restore edilen bir binada açıldı. Vali Murat Zorluoğlu da etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Bedri Ayseli, Diyarbakır'ın yetiştirdiği çok önemli sanatçılarından biridir. Bu mekan, şehrimizin kültürel tanıtımına katkı sağlayacaktır."

Sanatçı Duygularını Paylaştı

Açılışta konuşan Bedri Ayseli, "Çok mutluyum, gururluyum. Bu güzel evin onarımı için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığı'nın desteği de önemliydi." ifadelerini kullandı.

Geleneksel Eğlenceler

Etkinlikte, Bakan Yardımcısı Mumcu ve diğer konuklar, Ayseli ile birlikte türküler söyleyerek halay çekti.

Önemli İsimlerin Katılımı

Gün boyunca gerçekleştiren törende; Milletvekilleri, yöneticiler ve sanatçılar, Bedri Ayseli ile birlikte kültür evinin açılışını kurdele keserek yaptı. Ayseli, katılımcılara kültür evini gezdirdi.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri...

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan sanatçı Bedri Ayseli'nin adının yaşatılacağı kültür evinin açılışı yapıldı.

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