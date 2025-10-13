Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

Diyarbakır'da 17. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Çocuk Köyü' ve oyun alanlarında çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 18:00
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu. Festival, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle 3. gününde de devam etti.

Çocuk Köyü'nde eğlence

Merkez Sur ilçesinde açılan "Çocuk Köyü"'nde yer alan "Şişme Oyun Parkuru", "Karagöz Tematik Parkı", "Gökyüzü Gözlemevi" ve "Etno Spor Oyunları Alanı" gibi alanlarda çocuklar oyun ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Katılımcıların görüşleri

Erdem Aksu, festivalin 3. gününde de çocukları doyasıya eğlendirdiklerini belirterek, "Çocuklar çok mutlu, bize geri dönüşleri çok iyi. Her gittiğimiz yerde eğleniyoruz ama finalde hüzünleniyoruz. Diyarbakır'da 9 gün çocukları eğlendirmeye çalışacağız." dedi.

Çocuğunu oyun alanına getiren anne Ahin Azlı ise etkinlikleri çok beğendiklerini söyleyerek, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Umarım devamı gelir. Çocuğum da gayet mutlu. Bütün etkinliklere katılmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan çocuklardan 10 yaşındaki Stera Çelik, oyun alanlarında eğlenceli zaman geçirdiğini belirtirken, Ahsen Ayşen Yıldız de "Çocuk Köyü"'nde arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını ve doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 17. durağı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır oldu. Merkez Sur ilçesinde açılan "Çocuk Köyü"nde yer alan "Şişme Oyun Parkuru"nda, "Karagöz Tematik Parkı"nda, "Gökyüzü Gözlemevi"nde ve "Etno Spor Oyunları Alanı"nda etkinliklere katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

