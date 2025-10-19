Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Son Gün: Konserler ve Çocuk Etkinlikleri

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali son gününde yoğun programla sürüyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, konserlerden atölyelere, söyleşilerden çocuk programlarına uzanan etkinliklerle son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 17. durağı olan Diyarbakır, farklı kuşaklardan katılımcılara hitap eden zengin bir kültür-sanat programı sunuyor.

Çocuklara özel renkli etkinlikler

Yenikapı Hançepek Meydanı’nda kurulan Çocuk Köyü, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilere keyifli bir gün yaşatıyor. Çocuklar arasında balon katlama atölyesi ve Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu gibi performanslar büyük ilgi görüyor.

Sergiler ve ziyaretçi yorumları

Festival kapsamında merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale Müze Kompleksinde yer alan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" ziyaretçi akınına uğruyor. Sergiyi gezen ziyaretçilerden Yusuf Demir, ailesiyle sergiyi gezmeye geldiklerini ve sergiden memnun kaldıklarını ifade etti. Demir, "Güzel oyuncaklar ve eserler var. Çocuklar için de güzel bir etkinlik olmuş. Kızım burayı çok beğendi. Eserlerin hepsini tek tek gezip bakıyoruz. Gayet memnunuz. Çocuklara yönelik küçük oyuncaklar, arabalar, çekçekler var. Festival, hem yöre halkı hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için farklılık oluşturuyor. İnsanlar burada geçmişi öğreniyor, geziyorlar." dedi.

Ailesiyle gelen Nafi Alim Demir de sergiyi çok beğendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Kapanış programı

Festival, bu akşam çocuk etkinlikleri, sergi ve söyleşilerin yanı sıra bir dizi konserle sona erecek. Program kapsamında Nevruz Park'ta Sagopa Kajmer, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi ve Kurşunlu Camisi Meydanı'nda Halil Necipoğlu konserleri yer alıyor.

Festival, bölge halkı ve gelen ziyaretçilere kültürel zenginlikleri tanıma ve paylaşma imkânı sunarak Diyarbakır'ın çok katmanlı geçmişini sahnelemeye devam ediyor.

