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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Zengin Etkinliklerle Devam Ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, müzikten tiyatroya, çocuk etkinliklerinden konserlere kadar birçok etkinlikle sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:53
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Zengin Etkinliklerle Devam Ediyor

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Coşkusuyla Devam Ediyor

Diyarbakır'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle heyecan dolu günler yaşatıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen festival, meraklıları ağırlamaya devam ediyor.

Birbirinden Güzel Etkinlikler

Festival kapsamındaki ilk etkinlik, Sur ilçesindeki Kurşunlu Meydanı'nda müzisyen Umut Mürare ve Eşref Ziyanın muhteşem performansıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, Surp Giragos Kilisesi'nde düzenlenen "Dengbej Divanı" etkinliği ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Tiyatro Gösterimleri ve Atölyeler

Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyununa ev sahipliği yaptı. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde ise Van Devlet Tiyatrosu'nun "İtaat İlamı" adlı gösterimi sahnelendi.

Orhan Asena Oda Tiyatrosu'nda Van Devlet Tiyatrosu'nun "Şifreli Köpek" oyunu sahnelenirken, Kayapınar Sahnesi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Kadınlar Filler ve Saireler" adlı yapımı sanatseverlerle buluştu. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Radyo-yu Hümayun" temsilini ağırladı.

Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler

Kurşunlu Meydanı'nda, Işıl Açıkkar moderatörlüğünde Mustafa Akgül ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Festival boyunca kurulan Çocuk Köyü'nde, minikler için atölyeler ve çeşitli oyunlar düzenleniyor. Çocukların aşina olduğu çizgi film karakterleri sahne gösterileriyle yer aldı.

Ayrıca, bilim atölyelerinde yeni bilgiler edinen çocuklar, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" ile "İpli Kukla" dans gösterisi gibi eğlenceli etkinliklere katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Okuma Kültürü Mekanları" etkinliğinde ise çocuk kitapları illüstratörü Betül Geçeci, minik okuyucularla buluştu ve katılımcılara kitap seti hediye edildi.

Konserle Coşku Atmosferi

Festivalin zengin programı, sanatçı Ebru Yaşar'ın Nevruz Parkı'ndaki konseriyle taçlandı. Yaşar, sevilen parçalarını seslendirirken, izleyiciler şarkılara eşlik etti ve halaylar çekerek coşkulu anlar yaşadı.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, sanatı ve kültürü buluşturarak kentin dinamizmini artırmaya devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

"Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

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