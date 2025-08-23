DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.233,82 1,62%

Diyarbakır Lice'de Orman Yangını — 20 Personel ve Jandarma Helikopteriyle Müdahale

Diyarbakır Lice Daralan Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 20 personel ve jandarma helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:30
Diyarbakır Lice'de Orman Yangını — 20 Personel ve Jandarma Helikopteriyle Müdahale

Diyarbakır Lice'de Orman Yangını

Müdahale çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Daralan Mahallesi yakınlarındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazi koşullarının zorluğu nedeniyle iş makinelerinin ve kara araçlarının ulaşamadığı noktalarda müdahale güçlükle yürütülüyor.

Bu nedenle söndürme çalışmalarına 20 personel katılırken, havadan destek için jandarma helikopteri de görevlendirildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Gelişmeler ve yetkili açıklamaları geldikçe haberde güncelleme yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu
3
Malatya'da Orman Yangını: Doğanyol Akkent'te Müdahale Sürüyor
4
Kuşadası'nda Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yabancı Turist Yaralandı
5
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
6
Hamas'tan Mescid-i Aksa Çağrısı: Arap ve İslam Alemine 'Sahip Çıkın'
7
ABB'den 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' Konferansı — Sakarya Meydan Muharebesi 104. Yılı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı