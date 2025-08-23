Diyarbakır Lice'de Orman Yangını — 20 Personel ve Jandarma Helikopteriyle Müdahale

Diyarbakır Lice'de Orman Yangını

Müdahale çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Daralan Mahallesi yakınlarındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazi koşullarının zorluğu nedeniyle iş makinelerinin ve kara araçlarının ulaşamadığı noktalarda müdahale güçlükle yürütülüyor.

Bu nedenle söndürme çalışmalarına 20 personel katılırken, havadan destek için jandarma helikopteri de görevlendirildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Gelişmeler ve yetkili açıklamaları geldikçe haberde güncelleme yapılacaktır.