Diyarbakır Lice'de Orman Yangını Söndürüldü: 5 Tarım, 4 Orman Hektarı Zarar Gördü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve jandarma helikopteriyle müdahale edilerek söndürüldü; tarım ve orman alanı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:39
Diyarbakır Lice'de Orman Yangını Söndürüldü: 5 Tarım, 4 Orman Hektarı Zarar Gördü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Örtülü Mahallesi'nde, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ve jandarma helikopteri'nin havadan yaptığı müdahale ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangında 5 hektar tarım ve 4 hektar ormanlık alan'ın zarar gördüğü öğrenildi.

