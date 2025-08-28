Diyarbakır Lice'de Orman Yangını Söndürüldü: 5 Tarım, 4 Orman Hektarı Zarar Gördü
Güncelleme
Yangının söndürüldüğü bilgisi eklendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Örtülü Mahallesi'nde, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ve jandarma helikopteri'nin havadan yaptığı müdahale ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangında 5 hektar tarım ve 4 hektar ormanlık alan'ın zarar gördüğü öğrenildi.