Diyarbakır Lice'de Orman Yangını Söndürüldü — 95 Hektar Etkilendi

Diyarbakır Lice'de orman yangını kontrol altına alındı
Soğutma çalışmaları tamamlandı, zarar tespiti yapılıyor
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki Kırsal Daralan Mahallesi'nde, meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle araçların ulaşamadığı bölgeye, 20 personel ve jandarmaya ait helikopter ile müdahale gerçekleştirildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü ve soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangında 60 hektar tarım ve 35 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.