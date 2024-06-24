Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında yeni bilirkişi raporu: Yangın elektrik direği kaynaklı...

20 Haziran'da başlayan yangında Zekiye Erdenli de dahil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Köksalan Mahallesi'nde anız ile örtü yangını olarak başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevre mahallelere sıçradı.

Hasar ve Tedavi Durumu

Yangında etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin tedavileri ise devam ediyor. Ayrıca, bölgede bulunan 120 hayvanın veterinerler tarafından tedavileri gerçekleştirildi.



Çiftçilerin Kayıp ve Hasarları



Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi zarar gördü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yangının etkilediği çiftçilerin kayıp ve hasarlarını tespit etmek için çalışmalarını tamamladı.







Başsavcılık Talebi: Detaylı Ara Rapor İsteniyor



Başsavcılık, olayla ilgili bilirkişi raporunu yetersiz buldu ve daha detaylı bir ara rapor hazırlanmasını istedi. Yeni raporun hazırlanmasının ardından soruşturmanın genişletileceği belirtildi.



Müdahale ve Destek Çalışmaları



İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yaraların sarılması için Diyarbakır ve Mardin Valiliklerine kaynak aktarıldığını duyurdu. Yangınla mücadele kapsamında bölgeye sevk edilen AFAD ve Tarım Bakanlığı ekipleri, çiftçilerin ve yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Yangının Çıkış Nedeni ve Soruşturma Süreci



Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, bilirkişi raporunda yangının sigortalı ayırıcı direkteki iletken telin kopması sonucu çıktığı ifade edilmişti. Başsavcılık, detaylı bir rapor hazırlanması talebinde bulundu.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili süreç devam ederken, bölgedeki yangın etkisinin azaltılması ve zararların en aza indirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Kamuoyu, yetkililerin alacağı önlemleri ve yangının etkilerinin azaltılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor.

