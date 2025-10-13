Diyarbakır Merkezli Silah ve Mühimmat Operasyonu: 19 Tutuklama

Diyarbakır merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 78 gözaltından 19 zanlı tutuklandı; çok sayıda silah, mühimmat ve atölye ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 08:40
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, Diyarbakır merkezli 13 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyon; Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerinde belirlenen adreslere düzenlendi. Operasyonda toplam 78 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 52 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden, çıkarıldıkları hakimlikçe 19 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda iki silah atölyesinde yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi: 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6.007 fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak. Ayrıca taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, torna makinesi, balistik yelek ve 2 gram narkotik madde ele geçirildi.

Operasyonun bütün yönleriyle soruşturulmaya devam ettiği bildirildi.

