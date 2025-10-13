Diyarbakır Merkezli Silah ve Mühimmat Operasyonu: 19 Tutuklama

Diyarbakır Merkezli Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonunda 19 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, Diyarbakır merkezli 13 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyon; Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerinde belirlenen adreslere düzenlendi. Operasyonda toplam 78 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 52 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden, çıkarıldıkları hakimlikçe 19 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda iki silah atölyesinde yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi: 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6.007 fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 adet silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak. Ayrıca taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, torna makinesi, balistik yelek ve 2 gram narkotik madde ele geçirildi.

Operasyonun bütün yönleriyle soruşturulmaya devam ettiği bildirildi.

