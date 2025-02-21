Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Hastanesi'nde Ameliyat Soruşturması Başlatıldı

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bazı ameliyatlar için Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:57
Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Hastanesi'nde Ameliyat Soruşturması Başlatıldı

Diyarbakır'daki Hastanede Ameliyat Soruşturması

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde gerçekleştirilen bazı ameliyatlar hakkında soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

Bakanlığın, "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 7 Ekim 2024'te muhakkik tayin edildiği ve hastanede yapılan ameliyatlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.

Müfettişler Görevlendirildi

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 10 Ekim 2024'te konunun tüm boyutlarıyla ele alınması için müfettiş görevlendirmesi gerçekleştirerek uzman bilirkişi heyeti oluşturdu.

Sürdürülmesi Planlanan Denetimler

Sürecin, Bakanlık tarafından denetim seferberliği kapsamında yürütüldüğü ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yakın zamanda 7 pilot ilimizde 38 müfettiş görevlendirilerek yeni denetimler başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Basında Yer Alan İfadalar

Konunun bir basın organında gündeme gelmesi üzerine Bakanlığın harekete geçtiğine dair ortaya atılan ifadelerin doğru olmadığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine" ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, sağlık hizmeti sunan tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

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