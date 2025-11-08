Diyarbakır Silvan'da İki Otomobil ile At Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki otomobil ile atın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:49
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen kazada, bir at ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam Sulubağ Mahallesi mevkisinde bir otomobil ile at çarpıştı. Çarpışmanın ardından başka bir otomobil, telef olan ata çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

