Diyarbakır Silvan'da Örtü Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Eskiocak mevkiinde çıkan örtü yangınına 155 personel, yaklaşık 43 araç ve 2 helikopterle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 08:49
Eskiocak köyü mevkisinde çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde örtü yangını çıktı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Silvan kırsalındaki Eskiocak köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi ile Silvan, Kulp ve Hazro belediyelerinden itfaiye, Karayolları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere 155 personel ve yaklaşık 43 araç ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara iki helikopter de destek veriyor.

