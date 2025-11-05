Diyarbakır Sur'da intihar girişimi: Zabıta kadını ikna ederek kurtardı

İçkale'de surların üstüne çıkan kadın zabıta ekipleri tarafından indirildi

Diyarbakır’ın Sur ilçesi İçkale bölgesinde surların üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kadın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Olayda, kadının surların üstüne çıkma nedeni henüz bilinmiyor. Zabıta ekipleri uzun çabalar sonucu kadını sakinleştirip surlardan indirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Zabıta ekiplerinin ikna ettiği kadın, sağlık taramasından geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

