Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da: Kültür ve Lezzetler İstanbullularla Buluştu

DİTAV ve Diyarbakır Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde açıldı; kültür, lezzet ve edebiyat öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:51
Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

Diyarbakır’ın zengin kültürü, eşsiz gastronomisi ve tarihi mirası, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) ile Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' ile İstanbul’da sevenleriyle buluştu.

Açılış Törenine Üst Düzey Katılım

Etkinliğin açılış töreni, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, DİTAV İstanbul Başkanı Aydoğan Ahıakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler katıldı.

Kardeşlik Rüzgarı İçin Bir Fırsat

Aydoğan Ahıakın, etkinliğin önemine vurgu yaparak etkinliği sadece tanıtım amaçlı görmediklerini belirtti. Bugün başlayan Diyarbakır tanıtım günleri sadece Diyarbakır tanıtım günleri değil, bu etkinlik ülkemizde esen kardeşlik ve barış rüzgarının güçlü bir şekilde esebilmesi için bir fırsattır. Aynı zamanda bu kardeşlik rüzgarını estirmeye öncülük etmesi gereken şehrin Diyarbakır olduğuna inanıyoruz.

Ahıakın, DİTAV’ın maddi durumu düşük başarılı öğrencilere burs verdiğini ve 'Peygamberler ve Sahabeler Şehri' olan Diyarbakır’ı tarih, kültür ve manevi yönleriyle her platformda tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Lezzet ve Edebiyat Birleşimi

Etkinlikte yöresel lezzetler İstanbullularla buluşurken, Diyarbakır’dan gelen 10’a yakın şair ve yazar da ağırlandı. Bu yazarlar, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürüyle ilgili eserlerini İstanbullularla buluşturmak amacıyla söyleşiler gerçekleştirecek.

Ahıakın, Diyarbakır’ın kadim bir şehir olduğunu ve büyük potansiyel taşıdığını vurgulayarak tanıtım günlerinin şehrin zengin mirasını öne çıkarmak ve Diyarbakır’ın 2025 yılı turizm destinasyonları sıralamasında hak ettiği yeri almasını sağlamak için düzenlendiğini belirtti.

Etkinliğin, Diyarbakırlıların misafirperverliğini ve sıcakkanlılığını İstanbul’a taşımayı hedeflediği ifade edildi.

