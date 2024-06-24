Diyarbakır Valiliği'nden saldırı açıklaması! “Görüntüler bekçilerin müdahalesi sırasında çekildi”

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün Starbucks ve Burger King şubelerine yapılan saldırı sonrası sosyal medyada paylaşılan ve polislerin müdahale etmediği iddialarına ilişkin Diyarbakır Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, görüntülerin bekçilerin eylemcileri dışarıya çıkardığı esnada çekildiğini belirtti.



STARBUCKS VE BURGER KING SALDIRILARINA DAİR VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün bir grup eylemci, Filistin’e destek amacıyla Starbucks ve Burger King şubelerine baskın düzenledi. Olayın ardından sosyal medyada, saldırının polis gözetiminde gerçekleştirildiği iddiaları yayılmaya başladı. Bu iddialara yönelik olarak Diyarbakır Valiliği bir açıklama yaparak, olayın aslını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, eylemcilerin bekçiler tarafından dışarı çıkarıldığı ve görüntülerin bu esnada çekildiği ifade edildi. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, saldırının polis nezaretinde yapıldığı algısını yaratmaya yönelik olduğu vurgulandı.

GÖRÜNTÜLERİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili şu ifadelere yer verdi: "22 Haziran 2024 tarihinde ilimizde bir işyerine yapılan eylemle ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında, bekçilerin olaya seyirci kalıp eylemcilerin içeriye girmelerine müsaade ettikleri şeklinde paylaşımlar yer almaktadır. Oysaki bu görüntüler eylemcilerin bekçiler tarafından dışarıya çıkartılması esnasında çekilmiştir.”

Valilik, ayrıca saldırıya katılan 16 kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Saldırganların yasal süreçlerinin sürdüğü ifade edilirken, güvenlik güçlerinin olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiğinin altı çizildi.

"CENG, CİHAD VE ŞEHADET" SLOGANLARI ATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren grubun “ceng, cihad ve şehadet” sloganları attığı ve Starbucks ve Burger King şubelerine girdiği görülmüştü. Bu durum, sosyal medyada büyük tepki topladı ve saldırının güvenlik güçleri tarafından önlenmediği yönünde eleştiriler yapıldı.

Ancak valilik açıklamasında, olay anında çekilen görüntülerin, saldırganların içeriye girerken değil, bekçiler tarafından dışarıya çıkarıldığı sırada kaydedildiği ifade edildi. Böylece, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmediği iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı.

FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

Olay, Diyarbakır’da Filistin’e destek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi eylemin parçası olarak ortaya çıktı. Eylemciler, İsrail’in Filistin’e yönelik politikalarına tepki göstermek amacıyla Starbucks ve Burger King gibi uluslararası markaları hedef alarak protesto düzenledi. Bu markaların İsrail'e destek verdiği iddiaları, saldırganların hedef seçiminde etkili oldu.

Valilik açıklamasında, olayın ardından 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Valilik, güvenlik güçlerinin olay yerine hızla intikal ettiğini ve müdahalede bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda, saldırganların hukuki süreçlerinin yakından takip edildiği vurgulandı.



Diyarbakır Valiliği, benzer olayların tekrarlanmaması için kent genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve halkın huzurunun sağlanması için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Valilik, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini ve provokatif eylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.



Valilik, sosyal medyada paylaşılan yanıltıcı bilgilerin olayın doğru anlaşılmasını engellediğine dikkat çekti. Açıklamada, vatandaşların resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri ve provokatif paylaşımlar konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilerin, toplumda huzursuzluk yaratabileceği ve bu tür eylemlerin güvenlik güçlerini zan altında bırakabileceği ifade edildi.





