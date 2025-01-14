Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında



Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu yılki oylama, Türkiye genelinde çekilen etkileyici fotoğrafları değerlendirmek üzere gerçekleşiyor.

Vali Zorluoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak, fotoğraf sanatının toplumsal olayları ve duyguları nasıl etkili bir şekilde yansıttığına dikkat çekti. Oylama sürecinde, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflar arasında seçim yapma fırsatı bulacak olan Zorluoğlu, bu tür organizasyonların sanat ve kültür açısından önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Böylece, Diyarbakır'daki etkinliklerin sosyal medya ve kamuoyundaki yansıması artarken, sanatseverlerin katılımlarını teşvik eden bu tür etkinliklere duyulan ihtiyaç daha da netleşiyor.