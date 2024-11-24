Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Öğretmenler Günü'nde Kişisel Başarı Hikayesini Paylaştı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, eğitim hayatındaki dönüm noktasını etkileyici bir şekilde paylaştı. Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Ayrıca, aday öğretmenler yemin etti.

Programa, Diyarbakır'da terör saldırıları sonucu şehit olan öğretmenler anısına hazırlanan video gösterimi ile birlikte şiir okunması ve yeni başlayan bir öğretmenin okuldaki ilk günü anlatıldı.

Konuşmasında, Cumhuriyet’in kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk dahil, ebediyete intikal eden öğretmenler ve terör saldırıları sonucu şehit olan öğretmenleri rahmetle andığını vurgulayan Zorluoğlu, kaleme aldığı metin yerine kişisel bir hikaye paylaşmaya karar verdi.

Başarıya Giden Yol: Bir Öğretmenin Etkisi

1970’lerin ikinci yarısında, Anadolu'nun bir köyünde yaşayan 7 çocuklu bir ailenin hayatını ele alan Zorluoğlu, hikayenin başrolündeki erkek çocuğun, eğitimdeki önemli yolculuğunu anlattı. Aile, babanın yurtdışına gitmesiyle birlikte zorlu bir sürece girdi. Çocuğun, eğitim hayatının başında yaşadığı trajediler ve bunun sonuçları, geleceği üzerinde büyük bir etki yarattı.

Vali Zorluoğlu, çocuğun Norveç'e gitmeden önce Samsun'daki öğretmeni Rasim Öğretmen'in gönderdiği mektupların, ailenin çocuğun eğitimini üstlenme kararını vermelerinde ne denli etkili olduğunu vurguladı. Rasim Öğretmen'in çocuğa yalnızca bir yıl eğitim vermekle kalmayıp, onu sürekli desteklediği ve başarıya ulaşmasını sağladığını belirtti.

Öğretmenlik Mesleğinin Gücü

Zorluoğlu, "Birçok öğretmen önemli rollere sahip olmuştur. Başka hiçbir meslek bir çocuğun hayatına bu kadar etkili dokunuş yapamaz. Öğretmenlik, bir çocuğun geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip en güçlü mesleklerden biridir." dedi.

Etkinlikte, Vali Zorluoğlu emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve fotoğraf yarışmasında ödül kazanan öğretmenlere ödüllerini takdim etti. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de Vali Zorluoğlu’na mezun olduğu ilkokulun diploma örneğini hediye etti. Programda bir öğretmen korosu türküleri seslendirdi ve halk oyunları ekibi sahne aldı.

Etkinliğe, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.