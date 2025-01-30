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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Silvan Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Silvan Barajı'ndaki incelemeleri ve temasları hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:13
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Silvan Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Silvan Barajı'na Ziyaret

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Barajı'nda incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Zorluoğlu'nun Silvan ilçesinde baraj inşaat sahasını ziyaret ettiği ve burada yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Barajın Ekonomik ve Tarımsal Katkıları

Enerji ve sulama amaçlı inşa edilen barajın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar alanın sulanması hedefleniyor. Açıklamada, bu yatırımın yılda 20,53 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacağı ve kentin tarım üretimini 2-3 kat artırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca, barajın yaklaşık 235 bin kişi için de iş imkanı sunacağı ifade edildi.

Silvan'daki Diğer Ziyaretler

Vali Zorluoğlu, programı kapsamında Silvan Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Hasan Uğuz'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Ardından Adliye, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Alay Komutanlığını ziyaret ederek yetkililerden brifing aldı.

Tarihi ve Spor Alanındaki İncelemeler

Silvan'daki ziyaretleri sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde ikamet ettiği tarihi konakta incelemelerde bulunan Zorluoğlu, Gazi'nin kullanmış olduğu eşyalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 29. Grup'ta mücadele eden Silvan Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelerek, başarılı müsabakalar diledi.

Esnaf ve Vatandaşlarla Buluşma

Silvan'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Zorluoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, esnafa hayırlı işler diledi. Burada yaptığı konuşmada, sıcak ve içten karşılamaları için Silvan halkına teşekkür eden Zorluoğlu, vatandaşların refahını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Vali Zorluoğlu'na Eşlik Eden İsimler

Vali Zorluoğlu'na ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali eşlik etti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sağ 3), Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sağ 3), Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından Silvan Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sağ 3), Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sağ 3), Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından Silvan Barajı'nda incelemelerde bulundu.

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