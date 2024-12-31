Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Yeni Yıl Kutlaması İçin Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Yılbaşı Ziyareti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yılbaşı akşamında şehir genelinde görev yapan güvenlik görevlilerini unutmadan ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki jandarma ve polis noktasında görevli personele yeni yıl kutlamasında bulundu.

Yeni Yıl İkramları ve Kutlamaları

Vali Zorluoğlu, burada görevli personele çorba ikram ederek onların yeni yılını kutladı. Ayrıca, güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki sürücü ve yolculara da çikolata ikram ederek çocuklara oyuncak hediye etti.

Huzur ve Güven İçin Alınan Tedbirler

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklama yapan Vali Zorluoğlu, tüm vatandaşların yeni yılını kutladığını belirterek, 2025 yılının insanlık için hayırlar getirmesini diledi. Vatandaşların huzur ve güveni için tüm ekiplerle yoğun bir şekilde tedbir aldıklarını ifade etti. Zorluoğlu, "Son dönemlerdeki etkin mücadelelerimiz sayesinde sonuç aldık. Diyarbakır, artık terör değil, yatırım, üretim ve turizm ile anılıyor,” dedi.

Depremden Etkilenen Bölgelerdeki Çalışmalar

Zorluoğlu, depremden etkilenen bölgelere yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini ve bu yıl içerisinde hak sahiplerine konut teslimatlarına başlandığını vurguladı. Oğlaklı bölgesi başta olmak üzere ilçelerde 17 binin üzerinde konut inşaatına başladıklarını kaydetti.

Sanayi, Tarım ve Turizm Alanlarında Yatırımlar

Sanayi, tarım ve turizm alanlarında Diyarbakır'da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Zorluoğlu, Silvan Barajı ve Organize Sanayi Bölgesi projelerinin kentin geleceğine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. 2024 yılında kentte yaklaşık 1.1 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini, 2025’te bu sayının 2 milyon'a ulaşacağını öngördüklerini belirtti.

Son olarak, Zorluoğlu, Diyarbakır'ın 2025 yılında daha yaşanabilir ve müreffeh bir yer olacağını vurguladı ve bütün Diyarbakırlılara yeni yıl dileklerini iletti.