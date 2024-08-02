Diyarbakır ve Çevre İllerde İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Diyarbakır ve Yakın İllerde Gıyabi Cenaze Namazı

Diyarbakır, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Mardin şehirlerinde, İran'ın Tahran kentinde bir suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazları düzenlendi.

Diyarbakır'daki Tören

Diyarbakır'da, Ulu Cami’de gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazı sonrası, topluluk İsrail aleyhine sloganlar attı. Etkinliğe katılan Uluslararası Doktorlar Derneği İl Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç, İsrail'in saldırılarına karşı olan tepkisini vurguladı. Ayrıca, Gazi Caddesi üzerindeki bir lokanta zincirine taş atan bazı kişiler, güvenlik güçlerinin uyarıları üzerine dağıldı.

Şırnak ve Diğer İllerdeki Etkinlikler

Şırnak’ta, Ulu Cami'de aynı şekilde gıyabi cenaze namazı kılındı ve tüm hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Elazığ’daki İzzet Paşa Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi ve dualar yapıldı.

Siirt’te vatandaşlar, Hacı Fethi Serin Camisi'nde toplanarak gıyabi cenaze namazı kılarken, İl Müftüsü Şakir Pinal dua etti ve etkinliğe Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Mardin’deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde de duaların ardından İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Bu etkinlikler, İsmail Heniyye ve Filistin'deki çatışmalarda yaşamını yitirenler için bir anma niteliği taşıdı.

Diyarbakır'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyarbakır'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyarbakır'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyarbakır'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyarbakır'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyarbakır'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.