Diyarbakır ve Çevre İllerde Regaip Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt, Elazığ ve Şırnak'taki camilerde Regaip Kandili dualarla kutlandı. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen bu özel gecede, vatandaşlar camilerde bir araya gelerek namaz kıldı ve dua etti.

Diyarbakır'dan Anlamlı Bir Gece

Diyarbakır'da, il müftülüğünün düzenlediği programda, tarihi Ulu Cami'de Kur’an-ı Kerim okundu, mevlitler dinlendi ve Türkçe ile Kürtçe ilahiler seslendirildi. Dini etkinlik sonrası vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

Bingöl ve Mardin'de Dini Etkinlikler

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Ulu Cami'de de bir program gerçekleştirildi. Burada, Kur’an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ile dualar edildi ve cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Mardin de ise Şakir Nuhoğlu Camisi'nde yapılan programda İl Müftüsü Enver Türkmen konuşma yaptı ve çeşitli ikramlar sunuldu.

Siirt'te Coşkulu Kutlama

Siirt'te Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar yatsı namazı kılıp dua ettiler. Programda Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okundu. AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve İl Başkanı Bahri Caner Özturan da etkinliğe katılarak vatandaşlara ikramlarda bulundular.

Elazığ ve Şırnak'ta İkramlar ve Dualar

Elazığ'da tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Cami çıkışında ise Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ikramda bulunuldu. Şırnak'ta Geylani Camisi'nde düzenlenen etkinlikte de dualar edildi ve cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Regaip Kandili, İslam alemi için manevi bir değer taşırken, bu gece yapılan duaların kabul olması ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olması temennileri dile getirildi.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.