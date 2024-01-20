Diyarbakır ve İzmir'de 'Paydos' operasyonu: Dolandırıcılara yönelik operasyonda 12 gözaltı

Sosyal medyadan dolandırıldıklarını belirten mağdurların başvurusu üzerine polis harekete geçti. 2 ay süren takip sonucunda, dolandırıcıların sosyal medyada kariyer platformları kurarak mağdurlarla iletişime geçtikleri ve onlara kamuda iş ve terfi vaat ettikleri ortaya çıktı.

12 dolandırıcı, Diyarbakır ve İzmir'de 'Paydos' operasyonuyla evlerinde yakalandı. Polis, dolandırıcıların aldıkları paraları 'türbülans' adını verdikleri bir yöntemle farklı hesaplara aktararak izlerini silmeye çalıştıklarını belirledi.





OPERASYONDA 12 DOLANDIRICININ TELEFONLARINA EL KONULDU

Polis, evlerine baskın yaptığı 12 dolandırıcının cep telefonları, sim kartlar, hard disk ve banka kartlarına el koydu. Dolandırıcıların, ATM'den para çekerken görüntülendiği de ortaya çıktı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Suçla sinerjik mücadele projesi' çerçevesinde gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, 'Suçla sinerjik mücadele' projesinin İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla başladığını belirterek, "Bu çerçevede tüm polislerimiz ve vatandaşlarımız el ele sloganıyla suçla ve suçlularla mücadele ediyoruz. Operasyonlar yapıyoruz. Son olarak dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 'Paydos' operasyonunu yaptık. Çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldık. Dolandırıcılar iş arayan vatandaşlarımızdan sözde önemli makamlarda tanıdıkları olduklarını söyleyerek masraf ve komisyon adı altında para istiyorlardı. İş bulma vaadiyle onları mağdur ediyorlardı." dedi.

Şüphelilerin emniyette sorgulandığı öğrenildi.