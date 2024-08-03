Diyarbakır ve Mardin'de Heniyye Suikastına Tepkiler

Diyarbakır ve Mardin'de Protesto Gösterileri

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast, Diyarbakır ve Mardin'deki yürüyüşlerle protesto edildi. Bu yürüyüşlerde, Filistin'e yönelik İsrail saldırıları kınandı.

Diyarbakır'daki Eylem

Diyarbakır'da, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüş, Kayapınar ilçesinde bulunan Fırat Bulvarı'nda başladı. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki bir alışveriş merkezine kadar yürüdü.

Burada, Yetimler Vakfı'nın Koordinatörü Cemil Cahit Ünsal bir konuşma yaptı. Ünsal, "Gazze'de ciddi bir insani dram yaşanmakta. İsrail, sivil halkı din, yaş ve cinsiyet gözetmeden hedef alıyor. Artık güvenli bir yer kalmadı," diyerek dünya halklarını Filistin davasına destek vermeye çağırdı.

Konuşmanın ardından bazı katılımcılar, alışveriş merkezi önündeki bariyerleri aşarak bir kahve zincirine ait iş yerine pet şişe fırlattı. Olay üzerine polis, biber gazı ile müdahale etti ve 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Mardin'deki Eylem

Mardin'de ise, Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde bir grup toplandı. Burada açılan pankartta, "Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam" yazısı dikkat çekti.

Grup, Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüyerek tekbir getirdi ve İsrail'i protesto etti. Platform adına konuşan Necmettin Başboğa, "İsmail Heniyye'ye yapılan suikast ve İsrail'in saldırıları kabul edilemez. Uluslararası hukuku hiçe saymaları her geçen gün artıyor," diyerek kınadı.

Protestonun sonunda, Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.